Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi aux membres de la famille de l'ambassadeur Mohamed Lotfi Aouad

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu l'ambassadeur Mohamed Lotfi Aouad, décédé samedi.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à ses proches, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-puissant de rétribuer amplement le défunt et d'inspirer à ses proches, patience, réconfort et compassion.

Dans ce message, le Souverain implore Dieu de rétribuer amplement le défunt pour ses actions et ses services louables, ainsi que son abnégation et son dévouement dans les différentes hautes responsabilités dont il avait été chargé, ainsi que son indéfectible attachement aux valeurs sacrées de la Nation et ses fondements.