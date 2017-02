Maroc: SM le Roi félicite M. Frank-Walter Steinmeier à l'occasion de son élection à la présidence de la République fédérale d'Allemagne

Le Souverain réaffirme, à cet égard, Son souci d'œuvrer de concert avec M. Steinmeier en vue d'aller de l'avant pour la consolidation des relations de coopération qui unissent les deux pays et d'instaurer davantage de ponts de communication et de coordination entre eux, tant au niveau bilatéral ou multilatéral, au service des intérêts des deux peuples amis, de manière à contribuer au renforcement de la sécurité et de la paix internationales et à la consécration de l'esprit de compréhension et de coexistence entre les différents peuples.

SM le Roi fait part, à cette occasion, de sa profonde satisfaction des relations d'amitié liant le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne, lesquelles fondées sur l'estime mutuelle, l'entente cordiale et la solidarité agissante.

