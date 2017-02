Sénégal: Randonnée pédestre du ministère - La famille de la Culture marche pour l'émergence

Le ministère de la Culture et de la Communication a organisé, ce dimanche, une randonnée pédestre dont le départ a été donné à la Place du souvenir. Placée sous le thème : « La famille de la culture en marche vers l'émergence », la randonnée s'est déroulée dans un esprit bon enfant.

L'organisation était exceptionnelle et l'ambiance au rendez-vous. Pour cette première randonnée pédestre organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, les organisateurs ont réussi le pari de la mobilisation. Placée sous le thème : « La famille de la culture en marche vers l'émergence », la randonnée a drainé une foule immense. Ainsi, après quelques minutes d'échauffement, le top départ est donné à la Place du souvenir.

Les participants, un millier selon les estimations, ont bravé le vent frais de la Corniche Ouest pour s'élancer sur l'itinéraire balisé par les forces de l'ordre. La procession s'est ébranlée à 9 heures passées d'une dizaine de minutes dans un rythme plutôt soutenu, le ministre et ses collaborateurs au-devant des lignes. Une belle initiative qui a l'importance de mettre la culture au service du sport. Ça discute, ça rigole, parfois le silence trahit le son des pas bruyants des marcheurs. Ni le souffle du vent frais encore moins la fatigue ne semblent contrarier la volonté de ces derniers d'aller au bout de cette étape longue d'une quinzaine de kilomètres.

En effet, de la Place du souvenir, les marcheurs ont arpenté le Monument de la renaissance africaine, l'avenue Cheikh Anta Diop, la Poste de Fann, la rue Aimé Césaire pour finir au point de départ. Des points de ravitaillement ont jalonné tout le parcours permettant ainsi aux marcheurs de pouvoir se désaltérer de temps à autre. Le choix du thème est d'autant plus justifié si l'on se fie au ministre qui renseigne que l'année 2017 est celle dédiée à la culture. « Nous menons un certain nombre d'activités pour que cette culture puisse avoir sa place au sein du Programme Sénégal émergent (Pse). Le sport et la culture sont deux mamelles qui participent au maintien de la santé et raffermissent, par la même occasion, les liens fraternels », fait savoir Mbagnick Ndiaye. Celui-ci n'a pas manqué de se réjouir de la mobilisation qui, dit-il, « raffermit et consolide les liens entre les différents agents ».

Son Excellence Nilgun Erdem Ari a saisi la balle au rebond pour féliciter les organisateurs pour cette initiative qu'elle souhaite pérenne. « C'est excellent de combiner le sport et la culture, et voir cette population de Dakar venir marcher est extraordinaire. Je suis là pour marcher et pour soutenir et le ministre et sa démarche », fait savoir l'ambassadrice de la Turquie au Sénégal. Les représentations diplomatiques du Portugal etde l'Italie ont rehaussé l'événement de leur présence.