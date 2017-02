Sénégal/Cameroun: Coupes africaines des clubs - Gorée tenu en échec, Niary Tally s'incline à Yaoundé

Us Gorée - Horoya Ac (0-0) : Les Insulaires tiennent le coup malgré la domination adverse

Il fallait aux inconditionnels de l'Us Gorée avoir les nerfs solides pour suivre les premiers instants de la partie. Dans un stade Demba Diop que les supporters adverses avaient fini de conquérir en donnant plus de la voix, l'entrée en matière était calamiteuse pour la bande à Aly Male.

Le champion du Sénégal a cafouillé en défense en début de match pour offrir à ses adversaires l'opportunité d'ouvrir la marque. Par deux fois, Cheikh Oumar Koné, l'un des meilleurs arrières centraux du championnat, a donné des sueurs froides au public. Mais les visiteurs n'ont pas profité des offrandes et pour convertir les occasions, en but.

Il en a été ainsi dès la 1ère minute avec Bassirou Ouédraogo qui a hérité d'un mauvais dégagement de la défense des Insulaires et qui a perdu son duel face à Ibrahima Niass. A la 13ème minute, les visiteurs se voient refuser un but inscrit par l'attaquant burkinabè à la conclusion d'une action entamée par le latéral gauche sénégalais du Horoya Ac, Pape Amadou Touré ; l'arbitre signalant une faute sur le portier goréen.

Décidément, Ouédraogo n'était pas en réussite car il a encore vendangé une nouvelle opportunité à la 20ème mn pour permettre aux champions du Sénégal de garder leurs cages inviolée malgré la domination. Une inefficacité qui s'est poursuivie jusqu'à la pause et qui a eu le don de permettre aux locaux de prendre confiance et de prendre le jeu à leur compte.

C'est ainsi qu'à la 49ème, l'Us Gorée se montrait un peu plus efficace et l'équipe adverse s'en est remise à son portier sénégalais, Khadim Ndiaye pour sauver les meubles sur une combinaison de l'attaque goréenne avec, à la conclusion, Jean Rémi Bocandé. Une éclaircie dans le jeu des Insulaires qui, à défaut de faire la différence, ont tenu bon face à leurs vis-à-vis. Mais à Conakry, un autre match attend les hommes d'Aly Male face à un adversaire qui, dans l'impossibilité de plier la confrontation à l'aller, sera dans l'obligation de faire la différence à domicile.

Le mot des entraineurs

Aly Male (Gorée) : « Je ne retiendrai que la deuxième mi-temps »

« On a très mal débuté la rencontre avec une première mi-temps qu'il faut vite effacer de notre mémoire. Il n'y a pas eu le contenu que nous voulions en particulier, en première période. Car, on a réussi à donner confiance à l'adversaire qui a eu de très bonnes occasions de scorer. Heureusement qu'il n'y est pas parvenu. Donc, pour vous dire que je ne retiendrai que la deuxième mi-temps. Mes joueurs qui sont tous des novices dans cette compétition, ont bien réussi à revenir dans le match en seconde période. Il y a eu ensuite un équilibre et on aurait même pu réussir un meilleur résultat après.

Mais, il n'empêche que vu ce que nous avons enduré ces derniers mois et d'où nous venons, je suis satisfait de ce résultat. Beaucoup de choses seront rectifiées avant la manche retour, mais on sait que le match qui nous attend sera endiablé. La pression n'est plus de notre côté et ils vont nous attaquer d'entrée pour marquer. Car avec un nul autre que 0 à 0, on passe et si on parvient à marquer, déjà ce sera assez bon ».

Victor Zvunka (Horoya): « Il nous a manqué la finition »

« Je ne veux pas parler de ce qui va se passer. Je pense aujourd'hui qu'on a fait une première mi-temps de qualité mais malheureusement il a manqué la finition et surtout la lucidité. Que tu rates la finition est une chose mais que tu rates la lucidité en est une tout autre. Sur la première mi-temps, il n'y a rien à dire. Quand tu ne fais pas la différence contre un adversaire, il prend confiance et c'est qui s'est passé lors de la deuxième période qui a été beaucoup plus équilibrée. Même si on peut se dire qu'il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. A tout moment, Gorée pouvait marquer. On n'a pas su exploiter les contre-attaques. C'est ce qui m'énerve le plus. Le match pouvait se jouer en première période. J'ai beaucoup de regrets. A la fin du match, j'étais très énervé. Quand tu fais 0-0 à l'extérieur, il faudra être encore plus vigilant à la maison. Au match retour, c'est sûr que l'adversaire va nous attendre ».

Coupe de la Caf - Apejes - Niary Tally (1-0) : Ngb cède dans les dernières minutes

Un but, c'est le handicap que Niary Tally aura à remonter dans une semaine, à domicile, contre Apejes de Mfou du Cameroun. Battus hier (1-0) lors de la manche aller des préliminaires de la Coupe de la Caf par les Académiciens de Apejes, les Dakarois peuvent nourrir l'espoir de reverser la situation. En effet, d'après Camfoot, les locaux ont peiné avant de s'imposer en fin de partie (85e mn). « Dans un match fade, Léonard Acha se faisait aider par un défenseur adverse, pour inscrire l'unique but de la partie », d'après le site camerounais.

En fait, Camfoot évoque un retard accusé dans le démarrage du championnat camerounais pour justifier les difficultés des Académiciens de Mfou. « Dans l'attente d'un coup d'envoi du championnat national depuis des semaines, le club camerounais a tiré la langue (hier) après-midi », souligne le site. Dans une semaine, l'équipe de Niary Tally pourrait alors profiter de sa fraîcheur physique pour renverser la situation à Dakar.

Malgré la pause observée lors de la Can 2017, l'équipe a une dizaine de matches dans les jambes, le championnat étant à la 10e journée.