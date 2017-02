Bénin: Marseille - La colère et les regrets de Rod Fanni

Rod Fanni et l'Olympique de Marseille se sont inclinés dimanche soir à Nantes (3-2) à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 1. Un défaite de plus pour le club phocéen qui en a déjà vécu plusieurs au cours de la saison. De quoi susciter le mécontentement de Rod Fanni.

« On est naïfs. On savait que ça allait se passer comme ça », a lancé le défenseur d'origine béninoise en zone mixte après la rencontre.

« Jouer, c'est très bien, on aime ça, mais sur ce match, il fallait mettre de la profondeur. On a été trop stéréotypés en première mi-temps, ça leur a permis de nous poser des problèmes. On était préparés pour cela. On s'est mis en danger tout seul et on a raté la première période.

J'espère qu'on va se servir de ça. Il faut comprendre les choses. On a beaucoup de qualités mais il faut respecter le jeu. Je suis en colère, j'essaie de me tempérer. On fait beaucoup d'efforts, on travaille beaucoup à l'entraînement, on se donne du mal mais on s'oublie dans le jeu », a regretté Rod Fanni.