Afrique de l'Ouest: Microfinance - 702 SFD dans l'UEMOA

Les indicateurs d'intermédiation des SFD de l'échantillon observés laissent apparaître une évolution relativement positive. A fin septembre 2016, le montant des dépôts collectés s'est établi à 955,5 milliards de FCFA contre 850,9 milliards de FCFA une année auparavant, soit une hausse de 12,3%. Par pays, les dépôts ont enregistré une hausse en Côte d'Ivoire (+23,7%), au Burkina (+14,6%), au Mali (+13,8%), au Bénin (+5,6%), au Sénégal (+12,3%) et au Togo (+7,4%). En revanche, des baisses ont été notées en Guinée-Bissau (-26,5%) et au Niger (-22,3%).

