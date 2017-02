Burkina Faso: Suite au mémorandum du CFOP - Le MPP dénonce une « diversion » de l'opposition politique

De l'esprit du mémorandum, le MPP dénonce la « diversion » que l'opposition tente de distiller au sein du peuple et invite « les burkinabé épris de vérité, de patriotisme et d'esprit de discernement à visiter les sites des institutions de l'Etat de droit et à se démarquer des rumeurs infondées et stériles ».

Le parti que préside Salif Diallo estime que « cette vaine manœuvre vise à arracher au peuple burkinabè ses acquis insurrectionnels et à sacrifier son Etat de droit ». Tout en soulignant avec force les acquis majeurs de l'Etat de droit depuis l'avènement du MPP et de ses alliés au pouvoir, le parti s'interroge sur l'agenda caché de l'opposition politique. A la lumière de ces acquis, le MPP pense que les couleurs « funestes » du paysage national dépeint par le CFOP sont destinées à « créer la chienlit pour perpétrer un putsch ».

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.