Sénégal: Malick Gackou - «Nous avons un gouvernement antinational»

Des chercheurs, des membres de la société civile et des spécialistes du droit foncier de plus d'une… Plus »

«Nous avons au Sénégal un gouvernement antinational. Vous savez parfaitement que dans cette zone du département de Rufisque, de Diamniadio en passant par Bambilor, le gouvernement est en train de d'exproprier les populations de leurs terres. Le Phénomène est devenu tellement dangereux et grave qu'il nous paraît tout à fait indispensable que nous puissions élever la voix à côté des populations. Nous pensons qu'il faut être un gouvernement antinational pour exproprier aux populations ces terres et les donner aux étrangers. Cela est inadmissible», dénonce le patron du GP qui se dit outré par ce comportement de Macky SALL et son régime. «Nous dénonçons avec la dernière énergie ce système politique de mal gouvernance qui ne mène nullement dans les perspectives de l'aménagement du territoire à la hauteur des ambitions que nous devons porter pour le pays qui est le Sénégal», peste-t-il.

