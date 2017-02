Ambitieux . Bien que Narson Rafidimanana soit jeune, il bouillonne d'ambitions et adore les défis. Maintenant au M2PATE, après le Sommet de la Francophonie, il veut à tout prix réaliser le projet présidentiel des 3 000 logements sociaux répartis à Antananarivo, à Antsirabe, à Toamasina et à Mahajanga. En 2016, plusieurs titres fonciers ont été distribués suivant la vision du chef de l'Etat étant de « réconcilier les Malgaches avec leurs terres ». Pour y parvenir, plusieurs défis restent à relever d'autant plus qu'il a déclaré de « redoubler d'efforts ».

Expériences politiques . Après l'arrivée au pouvoir de Hery Rajaonarimampianina en 2014, Narson Rafidimanana était obligé de quitter la présidence de la Chambre du Commerce pour devenir ministre. Dans le gouvernement de Kolo Roger, l'ancien président de la CCIT était ministre du Commerce et de la Consommation. Après le remaniement qui a porté Jean Ravelonarivo à la tête de la Primature, l'ancien président du GEL devient ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé. Depuis avril 2016, avec le gouvernement de Mahafaly Solonandrasana Olivier, Coco détient le M2PATE l'érigeant au rang de « Numéro 2 du gouvernement ».

Discrétion . Narson Rafidimanana, ou « Coco » pour les intimes, est un grand fan de basketball. Mais c'est surtout un homme qui préfère agir dans la discrétion. Originaire de Toamasina, il y a consacré sa vie avant de se lancer dans la politique stricto sensu. En effet, il fut un temps où il faisait partie du Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Toamasina. Par ailleurs, il a d'ores et déjà été à la tête de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Toamasina (CCIT) en 2013. Mais il n'y a pas que cela, Narson Rafidimanana était également le président du GEL ou Groupement des Exportateurs de Litchis.

