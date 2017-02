Madagascar: Association Tazara-Toamasina - De nouvelles installations inaugurées jeudi dernier

Bien exploitée, la pêche artisanale constitue un levier de développement partant de la base.

Fruit de la coopération entre l'OFCF (Fondation Japonaise pour la Coopération Internationale en matière de Pêche) et le gouvernement malgache via le ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche, les nouvelles installations fraîchement inaugurées devront permettre un décollage du secteur de la pêche artisanale à Toamasina.

Outre le côté économique, la pêche artisanale constitue un moyen de développement humain des habitants des zones côtières grâce aux activités connexes. Notamment par la création d'emplois, qui provoque à son tour l'élévation du pouvoir d'achat et du standing de vie des pêcheurs mais aussi des personnes qui pratiquent lesdites activités connexes (distribution, transformation... ). En effet, les statistiques démontrent qu'environ « 250 000 personnes dépendent du secteur, plus particulièrement des petites pêches ». C'est dans cette optique de développement émanant de la base qu'a été initiée la rénovation des installations des pêcheurs de ladite association. Initiée grâce à la coopération entre l'OFCF (Fondation Japonaise pour la Coopération Internationale en matière de Pêche) et le ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche, les équipements comprennent une chambre froide et une machine à glaçons alimentées par un système de panneau photovoltaïque. Ladite collaboration qui est une « continuité » des différentes actions entreprises dans le cadre des « relations amicales entre le Japon et Madagascar », notamment dans le développement et la promotion de la coopération dans le domaine de la pêche.

Avancées. Les nouvelles installations permettraient donc des avancées majeures dans le développement humain et économique des petits pêcheurs de Toamasina. Ce qui se fera par « une modernisation de la pêche artisanale » d'après le ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche Gilbert François. Des propos partagés par Chan Soc Yee, présidente de l'association Tazara qui a affirmé que cette initiative « contribue dans l'éradication de la pauvreté par le biais du développement de la pêche artisanale ». Outre ces points positifs, l'initiative a également comme conséquence, positive, « d'assurer un haut niveau d'hygiène et de fraîcheur des produits livrés dans toute l'île ». Ce qui aiderait « à améliorer la sécurité alimentaire » d'après l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Ichiro Ogasawara. Etant donné la portée du secteur de la pêche à Madagascar, ce modèle de l'association Tazara constitue un exemple à suivre pour les pêcheurs artisanaux. La vulgarisation serait plus que conseillée dans ce cas.