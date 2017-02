Madagascar: Telma-Internet - La connexion bien rétablie

Telma a déployé les gros moyens pour rétablir rapidement la connexion.

Telma a fait preuve de savoir-faire et de rapidité dans les opérations de réparation bouclées en l'espace des 15 jours prévus malgré l'ampleur des dégâts et la complexité des travaux.

Un ouf de soulagement pour les usagers d'Internet. La connexion a bel et bien été rétablie depuis ce week-end. Les cybercafés qui ont travaillé samedi et dimanche ont retrouvé une vitesse normale de connexion à laquelle Telma les avait habitués avant la panne survenue, rappelons-le, il y a quinze jours, suite à la coupure du câble Eassy au large de Toliara.

Secousses sismiques. Une coupure qui a par ailleurs permis à Telma de démontrer son savoir-faire et sa réactivité dans la réparation des infrastructures. On rappelle, en effet, que seulement quelques heures après la coupure, un navire câblier a pris le départ à Capetown en direction de Toliara. Deux experts malgaches et un autre, ont fait le déplacement à Toliara pour superviser les travaux qui ont été réalisés selon les règles de l'art et dans les temps prévus, puisque Telma avait annoncé un délai de 15 jours pour boucler les travaux de rétablissement de la connexion. Des travaux qui n'étaient pas du tout faciles dans la mesure où le câble endommagé se trouvait à 2 600 mètres de profondeur. En tout cas, les opérations de remontée, de réparation et de jointage, puis de descente du câble ont été réalisées de façon à éviter tout risque d'une autre rupture. Quand bien même, les éléments naturels susceptibles d'endommager ce genre d'installation sont imprévisibles. Pour le moment, l'on ne sait pas encore la cause exacte de cette coupure du câble Eassy. Des secousses sismiques sous-marines figureraient parmi les éléments susceptibles de provoquer la coupure d'un câble en fibre optique sous-marine.

Indispensable. Rappelons, par ailleurs, que parallèlement à la réparation du câble, les équipes techniques de Telma, notamment celles du Network Opération Center (NOC) à Andohan'Analakely ont travaillé jour et nuit pour offrir aux usagers une connexion de secours. Et même si ce n'était évidemment pas dans les conditions optimales, cette connexion de secours a quand même permis, surtout aux entreprises de disposer d'un service Internet indispensable à leur fonctionnement. Même certains cybercafés ont eu droit à un service minimum durant ces quinze jours de panne. Une panne qui a démontré, à quel point Internet est indispensable à la vie de tous les jours. C'est ce caractère indispensable d'Internet qui incite d'ailleurs Telma à concocter d'autres projets qui feront de Madagascar, un des leaders de la région en la matière. Ces projets seront annoncés d'ici peu.