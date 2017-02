Madagascar: Vendredi joli - Ode à la bonne musique

Tovo J'hay a donné une prestation à la hauteur des attentes.

Gâtés, les mélomanes l'étaient vendredi soir. Au Piment Café, ils avaient passé une excellente soirée avec Nanie. Ouvert officiellement vendredi dernier, le Skandal Buffet a mis à l'affiche Tovo J'hay.

Un concert, un seul pour Tana. C'est ce qui était officiellement prévu dans son programme. Ce concert au Carlton, beaucoup de ses inconditionnels à Tana n'ont cependant pas pu y être. Nanie ne pouvait donc se résoudre à quitter la Capitale sans avoir donné pleinement satisfaction à ses fans, ceux qui ont suivi avec attention l'évolution de sa carrière. Vendredi soir, elle a ainsi retrouvé les noctambules du Piment Café. Un rendez-vous qu'elle voulait inoubliable. Et il l'était. Ce soir-là, les mélomanes retrouvaient leur idole. Avec cette même voix rauque qui a séduit autrefois les amateurs de bonne musique, elle reprit tous ces titres qui ont fait sa notoriété. Accompagnée de ses complices de toujours Rado Rakotorahalahy et Samy Andriamanoro, entourée de Sanda Ranaivosoa et Hents, avec au chœur Antsa, Andy et Navalona, Nanie a, une fois de plus époustouflé son public. « Ianao sy zah », « Mpivahiny », « Lay tanàna tiako »... ont été repris avec brio. Un exploit qui fut réédité le lendemain à l'espace Nambinintsoa.

Quelques kilomètres plus loin, Tovo J'hay, lui aussi faisait le bonheur des noctambules. Ce soir-là, le chanteur ne retrouvait pas seulement la scène et ses fans. Il inaugurait également le Skandal Buffet qui venait d'ouvrir ses portes. Un endroit accueillant et idéal pour tous les amateurs de gastronomie. Armé de sa guitare, l'interprète de « Teny mamy » a fait voyager le public dans le temps en interprétant ses titres, des plus connus à ses compositions les plus récentes. Nanie au Piment Café, Tovo J'hay au Skandal Buffet, le vendredi, pour tous les fêtards, a vraiment été joli.