Madagascar: Judo /TIMIN TICAD - L'or pour Herizo Mickaël

Le tournoi international cadets et minimes de la Réunion a bien porté ses fruits pour la ligue d'Analamanga avec 4 médailles pour 5 combattants sur place.

Bon sang ne saurait mentir. Un papa et une maman champions de judo et de jiujitsu avec Manitra Herizo Razafimanantsoa et Vola Elena Raoelison et voici le fiston qui ramènera, ce jeudi, l'or de la Réunion à Madagascar en judo. Herizo Michaël qui tire normalement chez les benjamins vient de se parer de l'or des minimes au Tournoi International de judo de La Réunion. Coaché par Me Lita Rambeloson et Théo Pitaval, dans une poule de 3, il n'a fait ni une ni deux de ses adversaires et est allé directement décrocher sa médaille d'or suite à un parcours sans faute. La délégation composée de 5 combattants venant des clubs de l'ESCA et de Hakudokan a gagné en tout 1 médaille d'or à l'actif de Herizo Michaël, deux médailles d'argent pour Fetra et Joanno, une médaille de bronze pour Ryan, le fils de Me Jean Yves de l'ESCA et une 5e place pour Harena, le fils de Me Mamy Ndongoza. A partir de ce jour, ils seront en stage, toujours à la Réunion, et rentreront ce jeudi. Vola Elena Raoelison présidente de la ligue profite de ce beau résultat de sa ligue pour remercier tous ceux qui ont participé à cette réussite. « La ligue est fière de ce résultat et souhaite que cela continue. On fera tout pour aider nos jeunes à aller le plus loin possible ».

Les résultats

Médaille d'or :

Herizo Michaël, minime -46kg, Hakudokan

Médailles d'argent :

Fetra, cadet, -73kg, Esca

Joanno, cadet -46kg, Esca

Médaille de bronze

Ryan, cadet, -66kg, Esca

5e place

Harena, -50kg, cadet Hakudokan