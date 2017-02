Madagascar: Palais de Sports - Njakatiana fait le plein !

Njakatiana, lancé dans un duo.

Il n'a pas encore fini de nous étonner ! Hier, Njakatiana, s'est tout simplement surpassé. D'ailleurs, son concert s'est tenu à guichets fermés.

Pas d'entrée en hélico et encore moins de tenues sur mesure, rappelant celles de Radama, comme il le fit autrefois. Juste une chemise et un pantalon, même pas de veste, ou encore de cravate. Avec le temps, Njakatiana s'est assagi. Adieu l'extravagance et les entrées extraordinaires et palpitantes qui faisaient son originalité ! Le chanteur, cet après-midi-là au Palais des Sports, a joué la carte de la simplicité, sans oublier cependant de se faire un joli brushing. Mais qu'on se détrompe, manque d'extravagance côté vestimentaire ne signifie aucunement relâchement. Le concert qu'il a offert ce dimanche après-midi-là était effectivement magistral !

Accompagné de jeunes musiciens : des violonistes et des saxophonistes, outre son habituelle bande, Njakatiana a superbement repris tous ces titres qui ont marqué ces vingt-cinq ans de scène.

D'invités en invités. Njakatiana vient du milieu de la variété et s'est imposé comme une grosse pointure, mais mélomane avant tout, le chanteur a, tout au long de sa carrière, partagé la scène avec plusieurs artistes venus de différents horizons musicaux. C'est tout naturellement que l'interprète de « Tsy misy vaovao » a donc convié ceux qui ont, à un moment ou à un autre, collaboré avec lui. Pas tous mais quelques-uns. Et quelques-uns pour Njakatiana, c'est déjà une vingtaine de chanteurs connus dans le milieu du rock, bien entendu de la variété, du jazz mais également évangélique. Choriste du crooner à l'époque, Mialy Rakotomamonjy, bien qu'elle se soit déjà faite un nom et tracé son propre chemin, a tenu à être présente. « Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grandement grâce à Njakatiana qui m'a beaucoup soutenue », a-t-elle témoigné. Des amis de longue date comme Arison Vonjy ou Luk ont ainsi, le temps d'une ou deux chansons, eux aussi retrouvé leur complicité d'antan avec leur compère. Nini du groupe Kiaka, Dô Rajohnson, Solo Andrianasolo, Lôla, Parson Jacques, Ariane et Lilie... ont également pris part à ce concert qui restera longtemps dans les mémoires.