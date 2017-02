Madagascar: Football / CAF Total Champion's League - CNaPS Sport assure son match-aller !

Les aires sportives de la CNaPS Sport à Vontovorona ont vu un grand match international ce samedi et surtout ont vu leur première victoire sur place avec la CNaPS sport qui a battu Township Roller par 2 à 1.

Le match aller du tour préliminaire de la CAF Total Champion's League 2017 opposant la CNaPS Sport au Township Rollers FC a tenu ses promesses pour les fans de la CNaPS sport. Comment ne pas être heureux d'une victoire pareille face aux Botswanais ?

Après 45 minutes de stress, voici le premier but tout juste dans les arrêts de jeu de la première période avec Francis Rafaralahy (N9). Leda, Feno, Lanto, Toby, Ronald, Mika, Rija, Njiva, Boura, Francis étaient tous là, en forme et surtout bien lancés après ce but malgache à la première mi-temps. Mais entré en jeu à la 54e minute, le Botswanais Segolame Boy (N11) a égalisé 15 minutes plus tard, suite à un passage brouillon des défenseurs et du gardien de but de CNaPS sport. Cela n'a rien changé à la prestation de l'équipe, car Niasexe qui venait d'entrer fit une belle passe à Njiva qui rate de peu les filets, un peu trop haut en dessus de la barre traversale. Juste quelques minutes après, Mika récidive et sert Njiva. S'il a failli la rater, il a amélioré son tir jusque dans les filets de Masule Mwampule pour mettre un 2 à 1 pour CNaPS sport. «Ce ne fut pas un match facile » a dit Tipeh, coach de CNaPS>. Mais il faudra se surpasser en terrain botswanais pour le match retour de ce samedi 18 février 2017 au Gaborone-National Stadium, Botswana à 16h locales.

Arbitre : Zefanias CHIJAMELA Mozambique

1er Assistant : Olivio SAIMONE Mozambique

2e Assistant : Osvaldo DE JESUS Mozambique

Réserve : Celso ALVACAO Mozambique

Commissaire au match : Soilihi MSAHAZI Comores