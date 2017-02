Madagascar: « Fasan'ny Karana » - La gare routière est un véritable bourbier !

Les fortes pluies de ces deux derniers jours ont, en plus d'avoir inondé les rues et ruelles d'Antananarivo, également touché d'autres lieux dont les gares routières, comme celle communément dénommée « fasan'ny Karana ». En effet, eau sale et boueuse (parfois nauséabonde) font office de rues pour les usagers de ce stationnement.

Ce qui, en plus d'être une gène pour la circulation constitue un danger pour la santé des personnes présentes sur les lieux. Il n'est pas besoin d'être très intelligent pour constater que la cause de la situation est purement d'ordre infrastructurel. Une situation habituelle pourtant, mais qui paraît ne pas être remarquée par les responsables.

Insécurité. Outre les problèmes liés à l'assainissement de la station de « Fasan'ny Karana », l'insécurité y connaît actuellement une forte recrudescence. En effet, cette partie de la capitale est réputée pour faire partie des « zones rouges » ou il ne faut surtout pas s'aventurer la nuit, mais aussi de jour, à cause des racketeurs et pickpockets en tout genre. « Le nombre de personnes venant dans cet endroit » attirerait les malfrats » selon Kolo, une habitante de la capitale malgache. Face à ces deux situations qui plombent l'image d'Antananarivo, étant donné que la gare routière est le lieu de débarquement des voyageurs nationaux et internationaux, il serait grand temps pour les responsables de prendre des mesures.