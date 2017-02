Algérie: West Ham - Sofiane Feghouli encensé par son entraîneur

«Feghouli a été fantastique, collectivement et sur le plan individuel, il a sorti un match plein. Je pense que Sofiane Feghouli commence à retrouver son meilleur niveau actuellement. Il ne cesse de monter en puissance et je pense qu'il fera encore des malheurs. J'espère qu'il continuera sur cette lancée pour aider le club à décrocher une place qualificative à une joute européenne en fin de saison », a dit Bilic en conférence de presse.

Auteur d'un but et d'une passe décisive samedi dernier lors du nul concédé par West Ham contre West Bromwich Albion (2-2) à l'occasion de la 25ème journée de Premier League, Sofiane Feghouli a reçu les félicitations de son entraîneur, Slaven Bilic. Alors qu'il a presque écarté lAlgérien lors de la première partie de saison, le technicien croate compte désormais sur lui pour aider les Hammers à décrocher une place européenne.

