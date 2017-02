Rwanda: 52 candidats pour le poste de sélectionneur

Mourad Ouardi (Algerie), Nasser Sandjak (France), Nikola Kavazovic (Serbie), Paul Put (Belgique), Pea Fulvio (Italie), Peter Butler (Angleterre), Pierre-Andre Schurmann (Suisse), Ricardo Nuno Perreira (Portugal), Salomon Yannick (France), Samson David Unuanel (Nigéria), Scott Donnelly (US/UK), Sebastian Desabre (France), Tom Saintfiet (Belgique), Vaz Pinto (Portugal), Winfried 'Winni' Schafer (Allemagne), Denis Goavec (France), Dimitrir Vasev (Bugarie), Giovanni Scanu (Italie), Fabio Lopez (Italie), Goran Kopunovic (Serbie), Maor Rozen (Uruguay), Marinko Koljanin (Croatie), Meziane Ighil (Algérie), Peters Guy (Belgique), Raoul Savoy (Suisse/Espagne), Rodolfo Zapata Antonia (US), Samson Siasia (Nigeria), Dragomir Okuka (Bosnie-Herzegovine) et Georges Leekens (Belgique).

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.