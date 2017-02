Afrique: Ahmad Ahmad - Le Malgache qui veut déloger Issa Hayatou de la CAF

La CAF (Confédération africaine de football) se prépare à des élections le mois prochain à Addis-Abeba lors de sa 39è Assemblée Générale. Président depuis 1988, le Camerounais Issa Hayatou, 70 ans, est en course pour briguer un 8è mandat. mais un challenger ne l'entend pas de cette oreille.

Lui, c'est Ahmad Ahmad, président de la FMF (Fédération malgache de football). Très peu connu sur le continent, il se révèle depuis quelques semaines l'unique candidat contre Hayatou. Et il peut d'ores et déjà compter sur le soutien de sa zone. La COSAFA (association des fédérations d'Afrique australe), qui compte 13 membres, a décidé samedi dernier de soutenir Ahmad dans sa course à la présidence de la CAF, tout comme elle n'entend pas apporter sa voix à aucun candidat non président de fédération pour les postes au sein du Comité exécutif de l'instance continentale et au Conseil de la FIFA.

CAF presidential challenger Ahmad (Madagascar) theoretically holding 13 votes ahead of March's elections after COSAFA pledges total support pic.twitter.com/AtbPAV5mae

-- Piers Edwards (@piers_e) 12 février 2017

« J'ai décidé de me porter candidat, parce que je pense que la CAF a besoin de changement. Il n'y a pas de querelle personnelle entre moi et Issa Hayatou. Par contre, je trouve qu'il y a quelques problèmes au niveau du mode de fonctionnement de la Confédération« , a indiqué en janvier au Gabon en marge de la CAN 2017, Ahmad. La campagne est ainsi lancée.