Algérie: Leicester City - Ryad Mahrez serait-il devenu paresseux ?

« L'année passée, Mahrez était exceptionnel dans des situations de un contre un. Faire face à l'adversaire et le mettre dans le vent, il faisait ça tellement bien la saison passée. Mais je vois de la paresse dans son jeu aujourd'hui. Il ne va plus au bout des choses comme avant. Il se contente de faire une passe mal ajustée à Simpson, que ce dernier n'arrive jamais à récupérer », a dit le consultant après la défaite de Leicester City à Swansea.

Autant on félicitait Ryad Mahrez quand il faisait bien l'année dernière, autant on le critique cette saison pour ses prestations moyennes et même en dessous selon certains. Et Martin Keown, consultant sur la BBC, fait partie de ceux qui sont durs avec l'Algérien. Pour lui, comparé à la saison précédente, Mahrez fait preuve de paresse cette saison.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.