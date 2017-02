Angola: Le Ministère de l'Intérieur veut récupérer le prestige de la PIR

Le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il était nécessaire d'améliorer le service fourni par la DNVT, veillant à ce que cette année, tout soit fait pour surmonter les problèmes de nature administrative et technique et mettre en circulation le document unique de véhicule à moteur.

Le ministre de l'Intérieur, qui parlait à la cérémonie d'investiture du nouveau commandant de cet organe, Simão Tomas Queta et d'autres nouveaux commissaires récemment nommés par l'arrêté présidentiel, a souligné la nécessité de restaurer la mystique et la dignité de la PIR.

Le gouvernant a dit que la direction de son ministère entreprendrait des efforts pour former techniquement la Police d'Intervention Rapide avec des moyens humains et techniques nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

