Angola: Le pays et le Royaume-Uni renforcent la coopération

Luanda — La recherche de nouveaux mécanismes visant à accroître la coopération entre l'Angola et le Royaume-Uni a été au centre de la réunion, ce lundi, au Ministère des Relations Extérieures entre le secrétaire d'Etat du ministère du portefeuille, Manuel Augusto, et le ministre de ce pays pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Tobias Ellwood.

A la sortie de la réunion, le secrétaire d'Etat du ministère des Relations Extérieures, Manuel Augusto, a déclaré que les relations entre l'Angola et la Grande-Bretagne étaient bonnes, mais les deux pays reconnaissent qu'il n'y a encore beaucoup à faire assez pour explorer le potentiel de la coopération économique.

"La Grande-Bretagne est une puissance, et l'Angola, un pays avec un large éventail de ressources, la combinaison de ces facteurs peut être bénéfique aux deux pays", a-t-il indiqué.

Selon lui, cette visite est importante pour être la première du gouvernant britannique après l'annonce de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, et l'Angola, bien sûr, était intéressé à savoir quelle différence ce départ de l'UE causerait dans la relation entre les deux pays.

Dans ce contexte, il a souligné que ce pays se sentait maintenant plus libre d'établir la coopération bilatérale avec ses partenaires sans se préoccuper des conditions de ses partenaires de l'UE.

Il a également affirmé que, bien que courte, la visite serait intense, parce que l'Angola veut bien sûr savoir comment sera le processus politique en cette année d'élections générales.

À son tour, le ministre Tobias Ellwood a souligné que c'était un grand plaisir d'être en Angola en cette qualité, parce qu'il y a un grand intérêt entre les deux pays à renforcer la coopération.

"L'Angola est engagé dans un nouveau chapitre, avec les élections prévues cette années, c'est un pays qui doit s'ouvrir à cause du problème du pétrole, par conséquent, il est penché sur la diversification, et la Grande-Bretagne est prête à soutenir un certain nombre d'aspects ", a-t-il évoqué.

Il a ajouté que cette visite à Luanda visait à donner continuité du protocole d'accord signé en 2016, cherchant des mécanismes qui peuvent intensifier le travail dans des domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, les transports et les finances, car il y a de grandes opportunités dans ces segments pour la collaboration.

Pour le processus de sortie de l'Union européenne et comment cela affecterait la relation avec l'Angola, Tobias Ellwood a fait valoir qu'il existait une grande opportunité pour les deux pays de travailler ensemble, cette fois-ci la Grande-Bretagne ne dépendant pas à l'accord des 27 autres pays du bloc européen pour la mise en œuvre directe des actions.

"C'est la raison de ma visite ici, pour voir quelles sont les opportunités", a-t-il dit.

Toujours concernant l'Angola "nous voulons le voir un peu plus ouvert à l'égard du secteur financier, afin que nous puissions voir où nous pouvons aider".

"Avec un paquet sûr, l'Angola peut être très attractif pour les investissements", a-t-il conclu.