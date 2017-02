Angola: Le réseau de Médiathèques signe des accords de partenariat

Luanda — Le Réseau de Médiathèques d'Angola (REMA) a signé lundi, un accord de prestation de services, d'échange d'informations, avec la Microsoft, la Croix-Rouge d'Angola, la Faculté de médecine de l'Université Agostinho Neto, Da Band, Tralect international, Legis Palop.

Parmi les partenaires, il y a encore le journaliste Victor Hugo Mendes et l'acteur Manuel Francisco Jose dit "Papa Ngulo".

Pedro Sebastião Teta, coordinateur du réseau de Médiathèques d'Angola, a déclaré que les technologies de l'information avaient une grande incidence, et à partir de la communication, s'ouvrait de nouvelles perspectives pour la société du futur.

Le responsable a ajouté que l'accord couvrirait les étudiants et les enseignants afin d'améliorer la qualité dans l'utilisation des technologies de l'information.

Selon Pedro Teta, les nouvelles technologies ne pourront avoir un impact direct sur le développement humain dans le pays que l'on applique des investissements dans la formation certifiée en accord avec les normes internationales reconnues et l'on continue de faire des investissements massifs dans les infrastructures des technologies de télécommunications, mais sans négliger en premier lieu l'homme.

"Un moyen privilégié d'action pour lutter contre l'inégalité des conditions d'accès est le système d'enseignement. Les écoles dans l'enseignement primaire et secondaire vont jouer un rôle clé dans l'élimination des asymétries provenant de différentes conditions d'accès, qui sont une fonction de la strate économique ", soulignant qu'il est possible, donner une formation scientifique aux enseignants et aux nouveaux diplômés dans le domaine des technologies de l'information et communication.

Le Réseau de Médiathèques d'Angola (REMA) a déjà enregistré un million cent utilisateurs répartis dans les provinces de Huila, Benguela, Luanda, Zaire, Huambo et Lunda Sul.

La plus grande est la bibliothèque des médias "Ze Dú", située sur la rue Comandos, municipalité de Cazenga, à Luanda, et a été construite sur une surface de 15.000 mètres carrés, avec la capacité de recevoir quotidiennement plus de 500 visiteurs.