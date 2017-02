Afrique de l'Ouest: Plus de 1,6 million de tonnes de poissons pêchées annuellement dans les eaux ouest-africaines

Il est le «fondateur» de l'Apr à Ziguinchor. Mais aujourd'hui, Benoît Sambou fait de plus en… Plus »

Amadou Banda Diop a mentionné également la mise en en place d'un fonds de microcrédits de 500 millions de francs CFA en partenariat avec le Crédit mutuel du Sénégal (CMS), pour financer des microprojets d'entreprenariat féminin et de reconversion des pêcheurs dans des secteurs alternatifs, etc.

L'objectif, a ajouté le conseiller technique, est d'"instaurer une bonne gouvernance et une gestion durable des pêches, en réduisant la pêche illicite et en augmentant la contribution des produits aux économies locales".

M. Diop a précisé que les Etats-membres de la CSRP ainsi que le Ghana et le Liberia veulent à travers la mise en œuvre du PRAO, augmenter "la richesse globale générée par l'exploitation durable des ressources halieutiques marines ciblées et la proportion de cette richesse qui est dévolue à chaque pays".

"La pêche fait face à de nombreux défis, notamment la surexploitation des ressources halieutiques, la nécessité d'une bonne gouvernance et l'ampleur grandissante de la pêche illicite exacerbée par le caractère partagé des ressources et la migration des acteurs", a-t-il fait observer.

Saly-Portudal (Mbour) — La production annuelle de poissons dans les eaux des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest est estimée à plus de 1,6 million de tonnes, soit une valeur commerciale d'environ deux milliards d'euros, a révélé Amadou Banda Diop, conseiller technique du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime.

