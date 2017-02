Sénégal: Conférence de presse sur la 8ème réunion annuelle de l'AFCOP, lundi

Dakar — Les organisateurs de la 8ème réunion annuelle de la Communauté africaine de pratiques sur la gestion axée sur les résultats de développement (AFCOP-GRD), prévue du 21 au 22 février, organisent une conférence de presse, lundi 20 février à 10h, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

La rencontre avec la presse se tiendra au Radisson Blu, précise la même source.

Les journées de restitution et d'échanges de l'AFCOP-GRD ont pour but de présenter les progrès réalisés en termes de développement, en identifiant bien les facteurs clefs de succès et les indicateurs associés, et d'examiner les défis et opportunités pour l'impact et la durabilité, entre autres.

Dans sa mission qui est de donner la priorité aux résultats en Afrique, l'AFCOP est soutenue par la Banque africaine de dévéloppement (BAD) et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique.

Quelque 140 personnalités d'Afrique et d'Europe participeront à cet évènement, dont le ministre en charge du Plan Sénégal émergent (PSE), Abdou Aziz Tall, le directeur de cabinet du ministère du Plan de la Côte d'Ivoire, Koffi Yao, et le directeur de cabinet du ministère de l'Economie et des Finances du Bénin, Servais Adjovi.

L'AFCOP est une coalition de dirigeants de la zone UEMOA et du Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA), dont l'objectif est d'accélérer l'intégration régionale dans dix-sept pays suivant une approche axée sur les résultats.