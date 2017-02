Afrique de l'Ouest: Le PRAO en cohérence avec les objectifs prioritaires des Etats-membres de la CSRP

Il est le «fondateur» de l'Apr à Ziguinchor. Mais aujourd'hui, Benoît Sambou fait de plus en… Plus »

Au niveau régional, le PRAO a soutenu la mise en place d'un système d'information sur les pêches (Dashboard) et d'un registre sous-régional des navires de pêche qui faciliteront le partage de l'information, la transparence dans le secteur de la pêche et la gestion des navires de pêche opérant dans la sous-région.

Ces projets ont également renforcé la capacité de surveillance pour réduire la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire (INN).

"Les projets ont initié de vastes réformes de gouvernance conduisant à la mise en place de cadres juridiques et réglementations qui appuient les visions de politiques nationales telles que l'enregistrement des pirogues de pêche et l'évaluation des ressources halieutiques", selon les organisateurs.

Plusieurs leçons ont aussi été apprises avec des projets axés principalement sur le renforcement des capacités des pays en matière de bonne gouvernance et de gestion durable des pêches ciblées, la réduction de la pêche illégale et l'accroissement de la valeur ajoutée totale des produits de la pêche.

Cette situation s'est traduite par l'amélioration de la gouvernance du secteur des pêches, notamment par la transparence que le PRAO a bien voulu imprimer aux Etats et la contribution à la sécurité alimentaire, a noté M. Kaba, à l'ouverture des travaux d'un atelier régional de capitalisation de la première phase et de la préparation de la deuxième phase du PRAO.

