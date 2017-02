Université de Yaoundé I. Ils ont exprimé leur déception le 10 février en présence de 5 membres du gouvernement. Et les ordinateurs alors ! Non ! Non ! Il a oublié nos ordinateurs. Nous sommes déçus ; tous les jeunes attendaient ces ordinateurs », a affirmé Larissa, étudiante en biosciences à l'université de Yaoundé, au terme du discours du chef de l'Etat ce 10 février 2017.

Dans cet amphi 700 bondé de monde, un autre apprenant, Patrick Ela, un exprime sa déception : « C'est depuis la rentrée scolaire 2016-2017 que nous attendons ces ordinateurs.

Non Prési tu as appuyé sur déranger ! On avait dit à la rentrée et malgré la prolongation, tu es resté sans insensible », a-t-il précisé.

Pour Roberto Azebaze, étudiant en biosciences, « Le président de la République a bien fait de dire ce que le gouvernement a déjà fait de la crise dans les régions anglophones.

En tant qu'étudiant, je souhaite que le taux de chômage baisse et que les ordinateurs soient effectivement distribués ». C'est que le projet « dons d'ordinateurs » du président Paul Biya est resté lettre morte jusqu'à ce jour.

Même Issa Tchiroma Bakary, le ministre de la Communication, n'a pas pu satisfaire les «cop's ». A la question posée par un étudiant visant à savoir où sont les ordinateurs, il est resté évasif.

« Je voudrais vous rassurer que vous entrerez en possession des ordinateurs. Il est question de les préparer. Le gouvernement n'était pas obligé de vous faire cette offre. C'est parceque vous êtes une génération androïde, vous les aurez ! ».

Issa Tchiroma évasif

En rappel, c'est dans son discours du 10 février 2016 que le président de la République avait promis des ordinateurs aux étudiants des universités.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo avait le 27 juillet 2016 à Yaoundé, avec la société chinoise Sichuan Telécom Construction Engeneering Co. Ltd, procédé à la signature d'une convention dénommée, « e-national higher education », destinée à généraliser l'usage des TIC par les étudiants camerounais.

Ledit projet qui s'inscrivait dans le cadre du « Plan spécial jeunes » prescrit par le président Paul Biya avait pour enjeu selon Jacques Fame Ndongo, la mise en œuvre du projet « un étudiant un ordinateur».

Dans le principe, chaque étudiant inscrit d'une institution universitaire publique ou privée du Cameroun pour l'année académique 2016-2017 devait recevoir gratuitement un ordinateur portable.

« Il s'agit d'une opération présidentielle et ponctuelle ayant pour objectif de mettre à la disposition de 500 000 étudiants camerounais des outils informatiques appropriés pour leur arrimage à l'économie numérique universitaire», indiquait le Minesup. L'incidence financière était de 75 milliards de F.Cfa.