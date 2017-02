Algérie: Championnats d'Afrique (contre-la-montre par équipes) - Les cyclistes algériens en or

Le Caire — Les cyclistes de la sélection algérienne des juniors ont remporté la médaille d'or du contre-la-montre par équipes des championnats d'Afrique sur route dont le coup d'envoi a été donné lundi à Louxor (Egypte) avec la participation de 21 pays.

Composée de six coureurs, la sélection algérienne a pris la première place de la course longue de 26,5 km, devant son homologue marocaine, alors que la troisième place est revenue aux représentants de Maurice.

La sélection algérienne des juniors est composée d'Assal Mohamed, Cheblaoui Oussama, Hamza Mansouri, Merdj Aimen, Ogbi Brahem Wali et Bechlaghem Oussama.

Trois spécialités sont au programme de cette édition qui se poursuivra jusqu'au 17 février, à savoir deux épreuves de course contre la montre par équipes et individuel élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23, ainsi qu'une épreuve de course en ligne élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23.

La dernière édition disputée en 2015 avait été organisée à Casablanca (Maroc) avec la participation de 31 nations dont l'Algérie.