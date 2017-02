Cote d'Ivoire: Journalistes arrêtés - Le pouvoir entre fermeté et apaisement

Obtenir la mise en liberté, pure et simple, des journalistes en garde à vue au camp de gendarmerie… Plus »

C'est peut-être le cas de figure qui se présente en l'occurrence, même si on ne devrait connaître que mardi 14 février la décision du procureur d'engager des poursuites ou non.

Dans certains cas, une information peut relever de la violation du secret défense ou d'une instruction en cours et peut conduire l'auteur de l'information à être entendu et poursuivi par les autorités pour délit.

Les journalistes des quotidiens Soir Info, L'Inter, Notre voie et Le Temps semblent en connaître la raison et affirment au regard de certains témoignages que des accords ont été conclus avec certains mutins, notamment ceux des forces spéciales. Le gouvernement s'en tient invariablement au même discours qu'il tient depuis le début des évènements d'Adiaké : aucun accord n'a été conclu.

Pour la presse en revanche, il s'agit de comprendre comment et pourquoi un incendie éteint à Bouaké début janvier se réveille un mois plus tard à Adiaké alors que la situation semblait apaisée.

A Abidjan, six journalistes et responsables de publication ivoiriens interpellés sont entendus depuis dimanche par la gendarmerie nationale. Ils sont accusés d'avoir écrit qu'un accord de paiement de primes avait été trouvé entre le gouvernement et les mutins des forces spéciales d'Adiaké. Après plusieurs heures d'audition à la gendarmerie d'Abidjan-Plateau, les représentants de Notre voie, Le Temps, Soir Info et L'Inter sont toujours détenus au camp d'Agban.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.