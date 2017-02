Sénégal: 9 cas de lèpre recensés dans la région de Matam en 2016

Il est le «fondateur» de l'Apr à Ziguinchor. Mais aujourd'hui, Benoît Sambou fait de plus en… Plus »

M. Lèye a fait savoir que la direction de l'action sociale est en train d'initier des programmes d'insertion et d'adaptation dans le but d'aider et de soutenir les personnes victimes d'un handicap lié à cette maladie.

"La maladie de Hansen, comme on le croit, n'a pas totalement disparu dans la région, mais, à l'heure actuelle, on n'enregistre que quelques cas pour l'année 2016", a dit Dr Seck, lors de la Journée mondiale de lutte contre la lèpre (JML), célébrée cette année dans la région de Matam le lundi 13 février en raison d'un calendrier chargé des autorités administratives.

