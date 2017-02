Selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie(ANSD), l'activité du Port Autonome de Dakar est marquée par une augmentation des embarquements (21,0%) et un repli des débarquements (-19,5%).

En effet, le total des débarquements en novembre 2016 est estimé à 812700 tonnes et sur l'année 2016 12248500 tonnes (cumul des 11 mois et en hausse par rapport à novembre 2015, 10842200 tonnes). Le total est réparti comme suit : marchandises diverses 596200 tonnes, pétrole brut 117000 tonnes, hydrocarbures raffinés 85600 tonnes et produits de la mer 13900 tonnes

De son côté, le total des embarquements est estimé à 328400 tonnes et sur l'année 2016 il est de 4355500 tonnes (Cumul des 11mois et en hausse par rapport à novembre 2015, 3939700 tonnes) avec des marchandises diverses de l'ordre de 274600 tonnes, phosphates 39500 tonnes et produits de la mer 14300 tonnes.