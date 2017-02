Alger — Quatorze (14) cyclistes algériens (juniors, seniors et U-23) prennent part aux championnats d'Afrique sur route dont le coup d'envoi a été donné ce lundi à Louxor en Egypte avec la participation de 21 pays.

Trois spécialités seront au programme de cette édition qui se poursuivra jusqu'au 17 février, à savoir deux épreuves de course contre la montre par équipes et individuel élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23, ainsi qu'une épreuve de course en ligne élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23.

La première journée sera consacrée à l'épreuve du contre-la-montre par équipes juniors qui sera disputée sur une distance de 26,5 Km avec la présence de six Algériens.

La dernière édition disputée en 2015 avait été organisée à Casablanca (Maroc) avec la participation de 31 nations dont l'Algérie.

Composition des sélections nationales:

Seniors: Abdellah Benyoucef, Azzedine Lagab, Belmokhtar Abdelkader, Hamza Yacine, Abderrahmane Mansouri, Islam Mansouri, Bouchlaghem Abderrahmane, Abderraouf Bengayou.

Juniors: Assal Mohamed, Cheblaoui Oussama, Hamza Mansouri, Merdj Aimen, Ogbi Brahem Wali, Bechlaghem Oussama.

Entraîneur: Hamid Chibane.

Programme des championnats d'Afrique:

-Lundi 13 février: Contre-la-montre par équipes juniors (26,5 Km)

-Mardi 14 février: Contre-la-montre par équipes élite (57 Km)

-Mercredi 15 février: Contre-la-montre individuel juniors (29 Km)

-Jeudi 16 février: Contre-la-montre individuel élite (43 Km)

-Vendredi 17 février: Course en ligne juniors (99 Km)

-Samedi 18 février: Course en ligne élite (169 Km).