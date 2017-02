Congo-Brazzaville: Vie associative - Les anciens étudiants congolais en Algérie créent une plateforme socio-culturelle

L'Association des anciens étudiants et stagiaires congolais en Algérie (AESCA) a tenu sa première assemblée générale ordinaire le 12 février à Brazzaville, en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Congo, Mohamed Benattou. Elle vise à pérenniser l'esprit d'amour et d'entraide entre les anciens étudiants et stagiaires congolais dans ce pays de l'Afrique du nord.

« Les anciens étudiants et stagiaires congolais en Algérie ont décidé de se rassembler au sein de l'AESCA. L'amour, la solidarité et l'entraide caractérisent notre vie passée ensemble en Algérie, considérée à juste titre, comme notre deuxième patrie », a précisé le président de cette association, Roger Ehoula.

L'AESCA est une association socio-culturelle à but non lucratif. Elle réunit uniquement les anciens étudiants formés en Algérie, dans différents domaines, tels que: les finances ; les sciences de la santé ; les sciences de l'ingénierie ; la comptabilité ; l'ingénierie des travaux publics et bien d'autres domaines techniques.

Ladite association est aussi ouverte à tous les fonctionnaires stagiaires, civiles ou militaires, ayant subi une formation professionnelle complémentaire dans ce pays.

L'assemblée générale ordinaire du 12 février a permis aux membres de l'AESCA de faire le compte rendu de l'assemblée générale constitutive tenue le 30 janvier dernier. Les participants ont ainsi adopté les statuts et règlement intérieur de l'association ; mis en place un bureau exécutif national, présidé par Roger Ehoula et une commission de contrôle et d'évaluation. Le programme d'activités 2017-2018 de l'AESCA a également été examiné.

La nouvelle association entend participer à toutes les activités sociales, culturelles et humanitaires partout où besoin sera ; sensibiliser les populations aux questions liées à la formation des Congolais en Algérie; œuvrer pour l'intégration socio-professionnelle des anciens étudiants congolais en Algérie et renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la République du Congo et la République démocratique Algérienne et populaire.

« Je suis très heureux de la création de cette association qui va permettre, sans doute, de raffermir les liens d'amitié, de coopération et de fraternité qui ont toujours uni l'Algérie et le Congo. Elle va servir de passerelle entre les générations qui ont été déjà formées en Algérie et celles qui envisagent d'y aller, en les aidant à leur départ vers l'Algérie mais aussi à leur retour au pays, dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle », s'est réjoui l'ambassadeur d'Algérie au Congo, Mohamed Benattou.