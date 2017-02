Cote d'Ivoire: Le président Djédjé Bagnon reçoit un prix pour ses actions de développement

La première édition de remise des prix Yacouba Sylla pour le développement de la région du Goh (Gagnoa-Oumé), initiée par l'Ong " Développons la région du Goh", a eu lieu le mercredi 08 février dernier à la salle Emmanuel Dioulo de l'hôtel du district autonome d'Abidjan au Plateau.

Parmi les nominés figure, en bonne place, le président du Conseil régional du Goh, Joachim Djédjé Bagnon, par ailleurs président de la cérémonie, représenté par Adama Koné, premier vice-président, qui a réceptionné ce prix. Et qui à cette occasion, a vivement remercié les organisateurs pour avoir pensé et réalisé, pour la première fois, une telle cérémonie. Qui, de son avis, honore, à la fois, la mémoire du patriarche Yacouba Sylla, grand opérateur économique de l'époque, pour ses actions de développement sans pareil dans cette région. Il a encouragé cette organisation à poursuivre ses efforts, avant de rappeler les actions de développement du président Djédjé Bagnon dans tous les secteurs notamment dans les domaines de la santé, l'éducation, l'électrification, la culture et l'emploi des jeunes.

Parmi les 20 lauréats figurent également le maire d'Oumé, Assamoi Bi Konin, le maire de Ouragahio, Dr Pierre Dakoury-Tabley, Mme Virginie Aya Touré, député d'Oumé et présidente de la Fondation Petroci. Le super prix Yacouba Sylla Or est revenu à Ambroise Késsié Ouraga, le super prix argent a été attribué à Célestin Yao, quand Hortense Zabayoux est repartie avec le super prix Yacouba Sylla bronze. A cette occasion, Oumar Kaba, saluant la joie de la grande famille Yacouba Sylla pour l'honneur fait au bâtisseur et ami du premier président de la Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny, a surtout exprimé l'engagement de l'ensemble de sa famille, à tout mettre en œuvre pour soutenir les actions de l'Ong "Bâtissons la région du Goh".