Algérie: Enfance assistée - Nécessité de suivi du parcours scolaire pour une insertion normale

Le Ministère de la jeunesse et des Sports (MJS) a rappelé aux clubs algériens participant aux… Plus »

Au terme de sa visite dans la wilaya de Tamanrasset, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a procédé à la remise des clefs de trois bus destinés au transport scolaire, deux pour la commune de Tamanrasset et l'autre pour celle d'Abalessa, en plus de l'attribution de 15 chèques aux bénéficiaires du dispositif de l'ANGEM, sur un total de 30 porteurs de projets.

La ministre s'est enquise, en outre, du fonctionnement de cet établissement d'une capacité d'accueil de 120 enfants et qui assure l'encadrement de 99 enfants dans l'enseignement préparatoire, primaire et moyens, selon les données fournies à la délégation ministérielle.

Mme Meslem a mis l'accent, en outre, sur l'importance d'offrir toutes les opportunités de scolarisation à ces enfants, au même titre que leurs congénères, pour multiplier leurs chances de réussite et mettre fin à l'échec scolaire constaté chez cette catégorie et d'assurer leur insertion normale au sein de la société.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.