Mali: incertitudes après des heurts intercommunautaires près de Ké-Macina

« Le conflit s'est transporté de Tenenkou à Macina », affirme un représentant de la communauté peule au Mali, qui estime qu'il s'agit « d'un conflit foncier qui se traduit en termes ethniques ». Et qui rejette les allégations de collusions entre bergers peuls et groupes jihadistes.

Ces affrontements ont opposé des membres des communautés peule, majoritairement composée d'éleveurs, et bambara, majoritairement composée d'agriculteurs et de chasseurs dozos. Les conflits liés à la terre sont fréquents dans la zone. En août dernier, près de Tenenkou, des combats avaient déjà fait au moins cinq morts.

Le bilan officiel fait état de 13 morts, « pas plus », précise le ministère de la Sécurité, alors que des chiffres plus élevés circulent sur les réseaux sociaux.

Treize morts, c'est le bilan officiel fourni par les autorités maliennes après les affrontements qui ont eu lieu samedi soir et dimanche dans le cercle de Macina, dans le centre du pays. Ces affrontements ont opposé des communautés peules et bambaras, comme c'est souvent le cas dans cette partie du territoire malien. Le calme est revenu dans la zone, grâce à l'intervention des autorités nationales et communautaires, mais l'origine des affrontements est toujours sujette à interrogations.

