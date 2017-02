Burundi: La Saint-Valentin ne se fête que sur WhatsApp à cause de la crise

Le rapport annuel du groupe britannique The Economist classant les pays selon leur niveau de démocratie est sorti… Plus »

Ici c'est sans parler tous ces jeunes élèves sans le sou, mais avec le droit d'aimer, incapable d'entrer dans de grands magasins acheter leurs cartes de vœux, qui n'ont plus « leur » marché central et « leurs » vendeurs ambulants pour s'offrir une fleur à bas prix. Le feu a réglé l'affaire du marché, les policiers ses sont occupés du cas des vendeurs. Comme quoi, la conjoncture actuelle s'efforce même de tuer l'amour.

Les témoignages recueillis sont unanimes: les commerçants qui vendent les objets de passion comme les fleurs, les cartes de vœux, et les hommes d'affaires qui tiennent des restaurants, hôtels et plages aménagées, avaient tous le sourire les 14 février des années antérieures.

Les amoureux se voient contraints de fêter dans une atmosphère de minimum possible. Oui, les bouquets de fleurs tombent encore... Enfin ! Sur WhatsApp et Facebook, les réseaux sociaux étant devenus le plan B en ces moments de crise économique généralisée.

Finis les balades nocturnes, les achats de vêtements rouge-noir, les célébrations dans des lieux prestigieux, etc. Tout ceci disparaît petit à petit depuis le début de la crise électorale d'avril 2015, qui a changé profondément la face du quotidien des Burundais, même des plus grands romantiques.

Les amoureux ne sont plus à mesure de fêter la Saint-Valentin comme auparavant. Les cadeaux, dîners ou escapades dans des hôtels plus ou moins malfamés ont fait place aux simples textos, crise économique oblige. La blogueuse Louise Riziki nous fait le topo d'une célébration dans des circonstances extraordinaires.

