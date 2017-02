Algérie: Emmanuel Macron pour une vision d'avenir au partenariat entre le pays et la France

Le Ministère de la jeunesse et des Sports (MJS) a rappelé aux clubs algériens participant aux… Plus »

Au sujet de la communauté algérienne établie en France, le chef de la diplomatie algérienne a tenu a "la saluer et lui dire l'attachement de l'Algérie quant à sa dignité et sa sécurité".

"Ce partenariat d'exception, lancé en 2012 par les Présidents Bouteflika et Hollande, a enregistré des résultats appréciables", a souligné M. Lamamra, précisant qu'il est "prometteur et a de beaux jours devant lui".

A une question sur la communauté algérienne établie en France, il a estimé que ces Algériens représentent "un pont vivant entre les deux pays" et incarnent "une mémoire commune". Il a fait aussi part de sa volonté de "renforcer et poursuivre la réconciliation des mémoires, entamée ces dernières années".

Il a également émis le souhait de "renforcer les relations consulaires, scientifiques, culturelles et linguistiques entre les deux pays pour former une élite sur le plan académique".

Dans ce sens, M. Macron a indiqué que les deux pays ont besoin de "renforcer" leur partenariat sur le plan diplomatique et sécuritaire car, a-t-il précisé, ils auront à travailler sur deux "grands sujets" à savoir la Libye et le Mali.

"Je souhaite qu'avec l'Algérie nous développions une vision commune de notre stratégie au Maghreb", a ajouté M. Macron, soulignant que sa "volonté c'est qu'il y ait dans cette région, importante pour la Méditerranée et l'Afrique, davantage de solidarité, de rapprochement et de structuration pour pouvoir coopérer avec le reste de l'Afrique".

"Ma volonté est de porter une vision ouverte, dynamique et d'avenir (pour) donner plus de densité au partenariat entre l'Algérie et la France", a indiqué M. Macron dans une déclaration à la presse au terme de l'audience que lui a accordée le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.

