Afrique: Salif Traoré salue le rôle de la police algérienne dans la lutte contre la criminalité aux niveaux régional et international

Alger — Le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, Salif Traoré, a salué lundi le rôle de "chef de file" de la police algérienne dans le renforcement de la coopération entre les polices aux niveaux régional et international en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Lors d'une rencontre avec le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, et des cadres du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, M. Traoré a salué "le rôle de chef de file de la police algérienne dans le renforcement de la coopération entre les polices aux niveaux régional et international en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes", a précisé un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Le responsable malien a précisé que sa visite en Algérie visait "à renforcer les domaines de coopération entre les polices algérienne et malienne", a ajouté le communiqué.

M. Traoré s'est dit "émerveillé par le haut niveau atteint par la police algérienne en termes d'utilisation des technologies de pointe", saluant "l'expérience de la police algérienne en matière de modernisation et de respect des droits de l'homme qui lui a valu, a-t-il dit, de devenir un modèle aux niveaux régional et international".

Lors de sa visite au Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté nationale à Alger, le ministre malien a assisté à un exposé sur les missions et l'organisation de la DGSN et les différentes étapes qui ont jalonné le parcours de la police algérienne en matière de formation de ressources humaines, de modernisation, d'action de proximité, de sensibilisation et d'utilisation des moyens de pointe dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes dans le cadre du respect des droits de l'homme.

L'hôte de l'Algérie a également pris connaissance des différentes étapes de la coopération et du partenariat entre la police algérienne et ses homologues de par le monde et ses principales missions, notamment le déploiement des brigades chargées de la lutte contre la criminalité à travers l'exploitation de systèmes intelligents, la gestion et la fluidification de la circulation et la prise en charge des appels au 1548.