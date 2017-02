Cameroun: Région anglophone - Le procès de trois leaders de la contestation reporté

Les trois accusés ont plaidé non coupable, mais l'audience n'a pas réellement permis d'entrer dans le débat de fond puisque le procès a été renvoyé par le tribunal militaire au 23 mars. Ce renvoi doit permettre au ministère public de présenter la liste de ses témoins. Le commissaire du gouvernement, qui fait office de procureur, a en effet expliqué qu'il n'avait pas encore achevé ses investigations et qu'il continuait à « enregistrer des victimes ».

Au Cameroun, le procès de trois leaders de la contestation dans les régions anglophones a débuté, ce lundi 13 février. Dans ces zones, la minorité linguistique s'estime lésée et l'a fait savoir en descendant dans la rue. Des rassemblements violemment réprimés par les autorités qui ont interdit de manifester, coupé internet et arrêté plusieurs leaders de la contestation, dont l'avocat Agbor Balla, le professeur Fontem Neba et l'animateur de radio Mancho Bibissi. Il faudra toutefois encore patienter puisque les magistrats ont ordonné un nouveau renvoi du procès au 23 mars.

