Afrique: La coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali se renforce "chaque jour"

Alger — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a affirmé lundi à Alger que la coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali se renforce "chaque jour".

La coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali "qui ne date pas d'aujourd'hui, se consolide chaque jour, parce que la menace terroriste est de plus en plus grande", a déclaré à la presse M. Messahel à l'issue d'un entretien avec le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, Salif Traoré.

"A chaque occasion qui nous est donnée, nous confortons un peu nos analyses, et échangeons des informations et voir quelles sont les prochaines étapes dans la coordination, qui se fait dans les cadre bilatéral et multilatéral", a-t-il ajouté.

M. Messahel a expliqué que cette coordination "se fait pour faire face à la menace terroriste qui est aujourd'hui doublée notamment avec la poussée du crime organisé et de la migration clandestine".

Concernant la mise en œuvre de l'Accord de paix et de Réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger, M. Messahel a rappelé les avancées réalisées lors de la réunion de haut niveau du Comité de suivi de l'Accord, tenue vendredi à Bamako, sous la présidence de l'Algérie, affirmant avoir constaté "une dynamique dans ce sens".

Il a relevé que trois grandes questions sont essentielles dans le contexte d'aujourd'hui, à savoir "la mise en place des autorités intérimaires dans le nord du pays", "le réactivèrent des patrouilles mixtes" et en fin "la mise en place d'un mécanisme de dialogue permanant pour toutes les parties maliennes".

"Il y a cette volonté partagée à continuer de travailler ensemble, ce qui va permettre aux institutions maliennes de jouer leur rôle dans un Mali apaisé face aux véritables menaces qui sont le terrorisme et le crime organisé", a-t-il conclu.