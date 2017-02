Ile Maurice: Imran Dhannoo - «Notre pays compte plus de 6 000 héroïnomanes»

Ceux qui détiennent un passeport diplomatique ou spécial et qui souhaitent se rendre aux Émirats… Plus »

Il n'y avait qu'à remettre la NATReSA dans la bonne direction et non cesser ses activités. J'espère que le nouveau ministre de la Santé, Anwar Husnoo, sera à l'écoute comme il l'a toujours été.

Les recommandations de la commission d'enquête doivent être étudiées et faire l'objet de consultations de la part des personnes concernées. Il est vital que des actions appropriées suivent le pas sinon cela n'aura servi à rien d'avoir tant investi dans des auditions et des enquêtes.

Notre pays compte plus de 6 000 héroïnomanes réguliers. Il faut ajouter à cela un nombre grandissant d'usagers de drogue synthétique. Et il y a plus de 200 000 consommateurs de gandia. Il y a un rajeunissement des toxicomanes au fil des années. Ils viennent de tous les milieux.

