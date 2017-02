Ceux qui détiennent un passeport diplomatique ou spécial et qui souhaitent se rendre aux Émirats… Plus »

Un attouchement implique que les «choses» ont atteint un stade disons, plus avancé. «Une pénétration digitale, par exemple, est une forme d'attouchement», fait valoir le Dr Gungadin. Qu'en est-il des crimes plus sanglants ?

Il précise que ce délit se résume généralement à du «pass lamé» et autres gâteries. Et que, de ce fait, est assez difficile à démontrer.

Son successeur, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, en a aussi vu des vertes et des pas mûres. «De temps en temps, ce sont les parents qui sont les plus inquiets et essaient de prouver qu'il y a des attouchements ou des attentats à la pudeur», confie-t-il.

Autres cas : les mineurs qui saisissent toute la subtilité du mot consentement. Malgré la demande des parents, le Dr Satish Boolell estime que la fille peut très bien avoir eu envie de s'amuser et ne plus continuer la relation par la suite. Prouver qu'il y a eu relation sexuelle pour forcer des hirondelles à se marier, c'est hors de question.

