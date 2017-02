Ile Maurice: Landscope Mauritius - Sanspeur et Wong So en désaccord

Un froid s'installe-t-il à la direction de Landscope Mauritius ? Il nous revient qu'un différend existe entre le président de l'agence gouvernementale, Gérard Sanspeur, et Claude Wong So, l'un des Chief Executive Officers (CEO). Le désaccord aurait débuté au moment où il faillait concilier des projets routiers et le programme d'urbanisation du gouvernement.

Landscope Mauritius est le résultat de la fusion de plusieurs institutions d'État chargées du développement foncier. À savoir la State Land Development Company Ltd, la State Property Development Company Ltd, Business Parks of Mauritius Ltd, Belle Mare Tourist Village Ltd, Le Val Development Ltd et Les Pailles International Conference Centre Ltd. Les deux autres CEO de Landscope Mauritius sont Koomaren Chetty et Naila Hanoomanjee.

Selon un proche de l'hôtel du gouvernement, Gérard Sanspeur tente de s'ingérer dans les affaires de la Road Development Authority (RDA), dont Claude Wong So est le président. Initiatives que ce dernier n'apprécierait guère.

«Pas de commentaire»

En revanche, un proche de Gérard Sanspeur, également conseiller du Premier ministre, affirme que Claude Wong So ne fait pas la distinction entre son rôle de CEO de Landscope Mauritius et celui de Chairman de la RDA. Peu à peu, ce différend s'est étendu au sein de Landscope Mauritius.

Des proches de Claude Wong So affirment que ce dernier pourrait perdre le contrôle de certains dossiers. Il serait «très en colère» en ce moment, précisent-ils.

L'express a pris contact avec Gérard Sanspeur, lui expliquant les informations en notre possession. Sa réponse : «Je n'ai pas de commentaire.»

En dépit de nos appels téléphoniques et de l'envoi d'un SMS, Claude Wong So est, pour sa part, resté injoignable.