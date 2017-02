Algérie: Salon de beauté et de bien-être - La 7e édition à Tizi ouzou

Tizi Ouzou — Une quinzaine de sociétés et d'écoles de formation participent à la 7ème édition du salon de beauté et de bien-être qu'organise depuis dimanche la société "Evenmencia" à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Cinq wilayas sont présentes à cette manifestation qui réinvestit les espaces d'exposition de la maison de la culture après trois années d'absence, en l'occurrence Alger, Constantine, Tizi Ouzou, Tamanrasset et Souk Ahras, a-t-on appris du directeur de la société organisatrice, Amara Karim.

Lancé en 2007, le salon suscite de plus en plus l'intérêt des professionnels de la beauté, des cosmétiques et de la parapharmacie qui y trouvent une aubaine pour faire connaître leurs produits, s'échanger les expériences et surtout écouler leurs marchandises à des prix concurrentiels, a-t-il expliqué à l'APS.

"Nous avons lancé le salon en 2007 ici à Tizi Ouzou et nous avons pu en faire un évènement annuel qui a gagné la confiance des professionnels des métiers de beauté et de bien-être. Après la 6ème édition qui s'est tenue en 2013, le salon s'est éclipsé pendant trois ans. Nous reprenons cette année avec l'espoir de pérenniser ce rendez-vous très prisé par les producteurs et le large public de la région", a-t-il affirmé.

En plus des laboratoires et des entreprises spécialisées dans la fabrication des produits cosmétiques et des parfums, l'édition de cette année connaît la présence de salons de coiffure et d'esthétiques ainsi que des écoles privées de formation à l'instar de "Mains Magiques" qui proposent des stages dans ces spécialités.

La direction de la formation et de l'enseignement professionnels a saisi l'opportunité offerte par le salon pour informer et sensibiliser les visiteurs, notamment les femmes, sur les offres de formation proposées par les établissements du secteur en prévision de la rentrée professionnelles du 26 février prochain.

Des réductions sur les prix des produits et sur des services proposés par les exposants ont été opérées à l'occasion, en vue d'attirer un maximum de clients qui, pour la plupart, découvrent une nouvelle gamme de produits qu'ils ne rencontrent pas souvent sur les étals des magasins spécialisés, a fait remarquer M. Amara.

Le salon qui se poursuivra jusqu'au 16 du mois en cours est également un espace pour sensibiliser le consommateur sur la nécessité d'un retour aux produits de beauté fabriqués à base d'ingrédients naturels et avec des techniques artisanales, en vue de préserver sa santé tout en s'offrant le plaisir de se faire beau, a-t-il souligné.