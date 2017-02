Angola: L' Eglise Adventiste appelle les fidèles à l'Enrôlement électoral

L'Angola a déjà la carte géographique numérique et géoréférencée… Plus »

"Le succès de l'enrôlement électoral n'est pas seulement la tâche de l'Etat et des partis politiques, mais de tous les Angolais à l'âge électoral, car l'avenir du pays, en ce moment-ci, dépend des électeurs. S'ils n'adhèrent pas au processus, nous aurons alors un scrutin déficient et de discrédit, c'est pourquoi j'appelle à tous d'adhérer au processus", a-t-il ajouté.

"Les élections sont importantes pour le renforcement de la démocratie, de la paix, de l'unité, du patriotisme et de la citoyenneté, d'où la participation des Angolais a ce processus doit être obligatoire et responsable pour le bonheur de tous et de toute la nation, car ce processus permet au citoyen d'élire les futurs dirigeants du pays", a-t-il souligné à Saurimo, chef-lieu de la province de Lunda Sul (est).

