Togo: Routes meurtrières - Les contrôles seront renforcés

Les causes des accidents sont liées aux excès de vitesse, aux dépassements risqués, au non-respect des feux tricolores, à l'entrée imprudente dans la circulation et aux freins défectueux.

C'est une situation décrite par le document du colonel Damehame Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile est alarmante. Selon le rapport, les principaux auteurs des accidents sont les conducteurs de motos puis viennent successivement les véhicules légers, les poids lourds et le train.

La route a énormément tué en 2016 au Togo. C'est ce que révèle un rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Par exemple, au cours de l'année 2016, sur les 5393 accidents enregistrés, 571 personnes sont décédées, 6846 blessés, soit une moyenne de 43 décès par mois, contre 2851 accidents dont 473 décès et 3871 blessés en 2015.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.