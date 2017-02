Afrique: Le continent a besoin d'"un projet commun" en matière des TIC

Le Ministère de la jeunesse et des Sports (MJS) a rappelé aux clubs algériens participant aux… Plus »

Le directeur de Smart Africa, a en outre estimé que "si on n'éduque pas nos enfants, ils seront illettrés dans le domaine numérique. L'ingrédient essentiel en matière des TIC, à savoir, le cerveau, est là. Le contient africain recèle une intelligence humaine à ne pas négliger, mais qui demande une bonne politique pour la faire fonctionner et aller de l'avant à travers un seul projet".

"Pour développer de nouveaux services, créer des opportunités et de nouvelles richesses pour la jeunesse africaine, ont se voit plus forts ensemble. Et pour ce faire, on doit commencer par les TIC, à travers l'inclusion et la transparence", a-t-il martelé.

"Nous sommes en train de défendre, ici même, l'avenir des générations futures, autrement on aura échoué à les rendre plus compétitifs au niveau international", a ajouté le responsable de Smart Africa.

