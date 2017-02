Algérie: Grève à l'ESBA - Toutes les revendications satisfaites, la grève n'est plus justifiée

Le Ministère de la jeunesse et des Sports (MJS) a rappelé aux clubs algériens participant aux… Plus »

Outre l'amélioration des conditions d'hébergement et de restauration pour des élèves internes, les étudiants réclament la révision des programmes de formation, l'accès à la post-graduation et l'équivalence des diplômes décernés par l'ESBA.

Lors d'une réunion conjointe tenue dimanche entre les cadres du ministère de la Culture et des étudiants de l'ESBA, le SG ministère avait réitéré les engagements des pouvoirs publics à prendre en charge l'hébergement des étudiants à "assurer" la restauration et à "renforcer" les moyens de transport, comme premières mesures applicables avant la fin de la semaine.

Azzedine Mihoubi s'est engagé avec les étudiants de tenir "mercredi" une séance de travail réunissant "des représentants des ministères de la Culture, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les enseignants de l'école des étudiants", selon le document remis à l'APS.

Le ministre a également réitéré, l'annonce faite par le SG du ministère de la culture devant les étudiants grévistes, au sujet de la tenue prochaine d'une réunion du comité mixte (ministères de la Culture, et l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) pour "étudier les conditions et modalités d'intégrer la formation de l'école dans le système LMD".

Le premier responsable du secteur de la culture a cité les mesures proposées par ses services, qu'il a qualifiées de "solutions d'urgence", notamment la prise en charge de l'hébergement des étudiants au niveau du village des artistes, assurer le transport et la restauration, et "doter l'école d'outils de travail techniques ".

Des problèmes pédagogiques existent et "le rendement de l'école est devenu très limité, d'où la nécessité de lui accorder un intérêt particulier", a ajouté le ministre, indiquant avoir "prêté une attention particulière aux revendications des étudiants, de l'administration et des enseignants".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.