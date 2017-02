Ile Maurice: Elections régionales 2017 - Le système proportionnel, le trouble-fête

«Il faut revoir ce système. Ce n'est pas possible. C'est de la cochonnerie. Vous prenez les électeurs pour qui ?» En dépit de l'écrasante victoire de son parti, Serge Clair n'a pu cacher sa déception à l'issue de l'annonce des élus issus de la liste proportionnelle. Aucun membre de son parti n'a été élu sous cette liste alors qu'il s'attendait à au moins un candidat.

«Je ne savais pas que cela allait être ainsi», a-t-il déclaré au commissaire électoral Irfan Rahman. Le leader de l'OPR a fait le déplacement à l'hôtel Cotton Bay où se trouvaient les cadres de la commission électorale.

C'est le MR qui a raflé les cinq sièges disponibles malgré sa défaite. La majorité de l'OPR qui était de dix sièges contre deux a été ramenée à dix sièges contre sept après que les cadres de la commission électorale ont fait leur calcul en se basant sur le pourcentage de votes obtenus.

C'est justement cette anomalie que le gouvernement a voulu corriger en amendant le Rodrigues Regional Assembly Act l'année dernière. La raison, l'OPR avait remporté huit sièges en 2012 et l'opposition quatre, mais le système proportionnel avait tout changé. Le gouvernement de l'OPR avait finalement eu 11 sièges contre dix pour l'opposition composée du MR et du FPR.

Xavier-Luc Duval critiqué

L'amendement proposé par un comité présidé par Xavier-Luc Duval et voté au Parlement a apporté des modifications au système proportionnel. Outre le fait de ramener le nombre de sièges de six à cinq, l'écart entre l'opposition et le gouvernement ne devra pas être inférieur de trois sièges.

Cependant, avec le résultat d'hier, tout laisse croire que l'amendement n'a pas pris en considération qu'une majorité de huit sièges du gouvernement pouvait être réduite à trois quand les élus de la proportionnelle auront été connus. C'est ce scénario qui a mis Serge Clair hors de lui hier. Il n'a pas hésité à critiquer Xavier-Luc Duval et, du coup, égratigner l'ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth qui avait défendu cette réforme.

«Xavier-Luc Duval n'était même pas venu nous voir. Sir Victor Glover avait proposé un meilleur système qui a été mis de côté», martèle-t-il. Approché pour un commentaire, Xavier Luc Duval a refusé. «Je réagirai vendredi», a indiqué le leader de l'opposition.

Le système proportionnel a toute son importance si jamais le résultat final est un 12-0. Les partis vaincus ayant un minimum de 10 % de votes de la proportionnelle devront avoir au moins un élu.

Le système électoral expliqué par Rama Sithanen

Expert en système électoral, Rama Sithanen fait une analyse de ce qui s'est passé. Ce système se joue en deux manches à Rodrigues. Il y a d'abord le First Past the Post (FPTP) et la liste proportionnelle. «Il ne faut pas juste accepter la première manche. Il faut les deux pour compléter le système.»

Deux facteurs sont pris en considération pour choisir les élus de cette liste. Il y a d'abord le pourcentage de votes recueillis par les partis «island wide» et le nombre de sièges obtenus sous la formule FPTP dans les six régions.

«Si un parti gagne un très grand pourcentage de sièges dans les régions par rapport à son pourcentage de voix, il aura très peu de chances de récolter des sièges sur la liste proportionnelle.»

Dans le cas de l'OPR, ce parti a obtenu 56,07 % des votes, mais il a raflé 83 % des sièges (dix sur 12) disponibles sous la formule FPTP, ce qui représente un écart de 27 % en sa faveur.

En revanche, le MR a obtenu 42,05 % des votes, mais il n'a eu que 16,6 % des sièges (deux sur 12), soit un écart négatif de 26 %. C'est la première fois depuis 2002 qu'on enregistre un écart aussi conséquent entre le pourcentage de voix et celui de sièges.

Or, comme l'OPR a eu plus de sièges (83 %) que son pourcentage de votes (56,07 %) et le MR a eu deux sièges représentant 16,6 % contre 42,05 % des votes, la commission électorale a appliqué la formule de compensation.

Elle a alloué les cinq sièges au MR afin de rétablir un meilleur équilibre entre voix et sièges. C'est l'objectif d'un système mixte. À la fin, l'OPR a 59 % de sièges (dix sur 17) pour 56 % de voix et le MR, 41 % de sièges (sept sur 17) pour 42 % de voix.

Le gagnant a toujours une majorité de trois sièges pour diriger et l'opposition est mieux représentée par rapport à son poids électoral. «Est-ce que ce système est plus juste que celui du winner takes all ?

Par exemple, si 63 électeurs avaient voté différemment dans la première région, l'OPR aurait eu 100 % de sièges avec 56 % de voix. Et le MR n'aurait eu aucun siège avec 42 % de voix. Is that fair? Voilà le débat entre les deux camps.»